Live Streaming Semifinal Australian Open 2025, Final Impian?

jpnn.com - MELBOURNE - Dua semifinal di nomor tunggal putri Australian Open 2025 akan bergulir hari ini di Rod Laver Arena, Melbourne, mulai pukul 15.30 WIB.

Semifinal pertama; unggulan pertama yang juga petahana Aryna Sabalenka (Belarusia) akan menghadapi unggulan ke-11 Paula Badosa (Spanyol).

Di luar lapangan, Aryna dan Paula bersahabat akrab.

Keduanya sudah bertemu tujuh kali, dengan Aryna memenangi lima dari pertemuan tersebut termasuk pertemuan terakhir mereka di babak ketiga Roland Garros tahun lalu.

Paula kini akan memiliki kesempatan untuk membalas patah hati itu.

"Dia menunjukkan mengapa menjadi nomor satu di dunia saat ini. Dia sangat konsisten, sangat agresif. Pemain yang sangat intens, selalu menjadi lawan yang sangat tangguh," kata Paula.

Laga Aryna Sabalenkan vs Paula Badosa bisa disaksikan via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/17875-bein-2?schedule_id=4021284.

Semifinal kedua yang digelar setelah laga Aryna vs Paula, mempertemukan Madison Keys (AS, unggulan ke-19) vs Iga Swiatek (Polandia, unggulan ke-2).