Live Streaming VNL 2023 Putra Hari Ini, Ada 2 Big Match

jpnn.com - JAKARTA - Buat Anda penggemar bola voli, jangan sampai ketinggalan menyaksikan aksi para pemain kaliber internasional dalam Week 1 Volleyball (Men's) Nations League atau VNL 2023.

Pada pekan pertama (6-11 Juni) yang digelar di Nagoya (Jepang) dan Ottawa (Kanada) menghadirkan 32 pertandingan.

Hari pertama ini (waktu setempat) menyajikan empat pertandingan. Dua di Nagoya, yakni Bulgaria vs China dan tuan rumah Jepang vs Iran. Dua di Ottawa, yaitu Italia vs Argentina dan tuan rumah Kanada vs Kuba.

Anda bisa menyaksikan empat pertandingan tersebut live di Vidio dan Moji.

Laga Bulgaria vs China dijadwalkan tayang mulai pukul 14.10 WIB di https://www.vidio.com/live/13025-men-s-volleyball-nations-league?schedule_id=2701614.

Kemudian big match Jepang vs Iran mulai pukul 17.40 di https://www.vidio.com/live/13025-men-s-volleyball-nations-league?schedule_id=2687448.

Big match Italia vs Argentina dijadwalkan tayang pada Rabu (7/6) dini hari mulai pukul 03.30 WIB di https://www.vidio.com/live/206-moji?schedule_id=2699261.

Sementara itu, duel Kanada vs Kuba live mulai Rabu pagi mulai pukul 07.00 WIB di https://www.vidio.com/live/13024-men-s-volleyball-nations-league?schedule_id=2703981. (adk/jpnn)