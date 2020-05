Liverpool Butuh 6 Poin Lagi Untuk Memastikan Gelar Juara Premier League

jpnn.com, LIVERPOOL - Pemimpin klasemen Premier League, Liverpool hanya butuh dua kemenangan lagi untuk menyegel gelar juara musim ini.

Pasukan asuhan Jurgen Klopp kini memimpin klasemen dengan 82 poin dari 29 pertandingan.

Di bawah The Reds ada juara bertahan Manchester City dengan 57 poin dari 28 laga.

Artinya, di sisa musim ini, City berpotensi meraih poin maksimalnya di angka 87.

OFFICIAL: THE PREMIER LEAGUE WILL RESUME ON JUNE 17 ???? pic.twitter.com/tWDoqC54De — B/R Football (@brfootball) May 28, 2020