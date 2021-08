Liverpool Raih Kemenangan Perdana di Anfield

jpnn.com, LIVERPOOL - Liverpool meraih kemenangan pada pekan kedua Premier League.

Bermain di Stadion Anfield, Sabtu (21/8) WIB, The Reds -julukan Liverpool- menang dengan skor 2-0 atas Burnley.

Liverpool unggul terlebih dahulu pada pertandingan ini melalui Diogo Jota di menit ke-18.

Penyerang asal Portugal itu berhasil mencetak gol usai menerima umpan matang dari Konstantinos Tsimikas di sisi kiri penyerangan Liverpool.

115 - Liverpool remain unbeaten in their last 115 Premier League games at Anfield when leading at half time (W103 D12), with their last such defeat coming back in December 2009 against Arsenal. Ascendancy. #LIVBUR pic.twitter.com/YTKRmggGPJ — OptaJoe (@OptaJoe) August 21, 2021