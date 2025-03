Lizzo Kembali Memukau Lewat Still Bad

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Penyanyi asal Amerika Serikat, Lizzo meluncurkan single terbaru yang berjudul Still Bad.

Peraih Grammy Award itu merilis lagu tersebut melalui Nice Life Recording Company/Atlantic Records.

Sementara, video musik Still Bad dari Lizzo digarap oleh sutradara Collin Tilley.

Lizzo tetap memukau seperti biasa dalam lagu penuh semangat dan percaya diri tersebut.

Dentuman bass mengatur tempo Still Bad, sementara tuts gaya tahun delapan puluhan terasa begitu berdenyut. Pada bagian reff, lagu memberi jalan untuk gitar funk yang berapi-api.

Dengan kepercayaan diri, karisma dan kekuatannya, Lizzo melantunkan, 'After everything, I’m still surviving and I’m still bad, baby, so bitch I can’t complain'.

Still Bad diklaim menjadi salah satu karya yang luar biasa dari pemilik nama asli Melissa Vivianne Jefferson itu.

Lagu tersebut rilis setelah Love In Real Life yang menjadi rilisan solo pertama Lizzo dalam tiga tahun sejak 2022.