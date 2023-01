Loh Kean Yew Anggap Indonesia Seperti Rumah Sendiri, Ini Pemicunya

jpnn.com, JAKARTA - Tunggal putra Singapura Loh Kean Yew merasa Indonesia seperti rumahnya sendiri.

Hal itu dia ungkapkan setelah mengikuti gala dinner yang diselenggarakan PP PBSI menjelang Indonesia Masters 2023.

Acara yang berlangsung di Hotel Fairmount, Jakarta, Senin (23/1/2023) malam WIB itu memliki tema Chinese New Year Dinner-Homely Away from Home.

Loh Kean Yew menjadi salah satu pebulu tangkis yang hadir dalam perayaan tersebut.

Juara Dunia 2021 itu berterima kasih kepada PBSI karena acara itu membuatnya seperti berada di rumah.

"Senang bisa mengikuti gala dinner di sini. Ada pesta barongsai dan saya merasa seperti di kampung halaman sendiri," ucap Loh dalam keterangan resmi.

Bagi Loh, acara ini sangat berarti karena dia tidak sempat merayakan tahun baru Imlek bersama keluarganya di Singapura.

"Saya melihat beberapa pertunjukan dan makanan. Saat ini saya memang jauh dari keluarga, tidak ada kunjungan dan angpau."