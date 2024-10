Lucia Karina Ajak Sektor Bisnis Indonesia Perkuat Komitmen Terhadap SDGs

jpnn.com, JAKARTA - UN Global Compact Network Indonesia (IGCN) bersama dengan Coca-Cola Europacific Partners Indonesia (CCEP Indonesia) menggelar acara SDG Pioneer 2024 bertema "The Role of Business in Advancing the SDGs through Mindset Transformation.”

Acara ini bertujuan mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan mengajak sektor bisnis untuk memperkuat komitmen dalam menerapkan praktik keberlanjutan yang nyata.

Acara ini diselenggarakan pada Kamis, 24 Oktober 2024 di Square One Function Hall, Jakarta dan dibuka oleh Josephine Satyono, Executive Director IGCN.

Josephine Satyono berharap momentum ini mampu menyadarkan sektor bisnis Indonesia bahwa tantangan global seperti perubahan iklim, kesenjangan sosial, dan menipisnya sumber daya, membutuhkan perhatian serius serta tindakan segera.

Oleh karena itu, inisiatif dan percepatan pembangunan berkelanjutan yang signifikan sangat penting untuk mencapai SDGs pada tahun 2030.

Saat ini, keberlanjutan sudah menjadi budaya dan jumlah profesional di bidang ini terus bertambah sehingga kita perlu mendukung lebih banyak lagi pemimpin profesional yang menjalankan SDGs dan prinsip-prinsip keberlanjutan.

Sejalan dengan Josephine, Neha Das selaku Head, Asia & Oceania, UN Global Compact menegaskan keberlanjutan bukan lagi pilihan, tetapi suatu keharusan.

Dia menyebut para pemimpin bisnis harus melihat lebih jauh dan membuat keputusan yang akan menghasilkan nilai jangka panjang, tidak hanya untuk bisnis tetapi juga untuk masyarakat.