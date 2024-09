Lucinta Luna Mendadak Jadi Kasir Indomaret, Ternyata Ini Sebabnya

jpnn.com, TANGERANG - Selebritas Lucinta Luna mendadak jadi kasir Indomaret Fresh Pajajaran, Pamulang, Tangerang Selatan baru-baru ini.

Apa yang dilakukannya itu ternyata untuk memeriahkan acara Vio x Lucinta Luna x Indomaret.

Setiap konsumen yang membeli produk Vio akan mendapatkan promo spesial BOGO (Buy One Get One) langsung dari Lucinta Luna, termasuk kesempatan berfoto dan mendapatkan tanda tangan.

"Vio Acne Patch adalah solusi praktis untuk mengatasi jerawat, menggunakan bahan hidrokoloid yang dikombinasikan dengan bahan aktif seperti Tea Tree Oil, Salicylic Acid, dan Niacinamide," ungkap Lucinta Luna.

Figur publik berusia 35 tahun itu mengatakan Patch tersebut dirancang untuk melindungi, dan mempercepat penyembuhan jerawat.

Efek yang dihasilkan tanpa menyebabkan kulit kering, menyerap kelebihan minyak, serta membantu memudarkan bekas jerawat.

"Vio Acne Patch hadir dalam berbagai bentuk menarik seperti beruang, hati, awan, bintang, kupu-kupu, dan bunga. Penggunaannya mudah, tempelkan patch pada kulit berjerawat yang telah dibersihkan, dan biarkan selama 6-8 jam untuk hasil optimal," jelas Lucinta Luna.

Vio menggandeng Indomaret bersama Lucinta Luna, dengan tujuan memperkuat brand awareness dan memperkenalkan bahwa produk Vio kini tersedia di berbagai toko favorit masyarakat.