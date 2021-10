Luhut Binsar Kasih Pengumuman, Rupiah Makin Cerah, Alhamdulillah

jpnn.com, JAKARTA - Koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan kondisi terkini pandemi Covid-19 di Indonesia.

"Kasus konfirmasi harian nasional turun 98,4 persen dan kasus konfirmasi Jawa-Bali juga menunjukan penurunan hingga 98,9 persen dari puncaknya pada 15 Juli lalu," ujar Luhut Binsar dalam jumpa pers PPKM, Senin (11/10).

Hal itu mendongkrak kurs rupiah pada penutupan perdagangan hari ini.

Rupiah hari ini ditutup menguat 15 poin atau 0,11 persen ke posisi Rp 14.208 per USD dibandingkan penutupan sebelumnya Rp 14.223 per USD.

"USD memang melemah terhadap semua counter kecuali yen Jepang. Selain itu juga menurunnya kasus COVID-19 yang signifikan di Indonesia memicu harapan pembukaan ekonomi secara penuh," kata analis DC Futures Lukman Leong saat dihubungi di Jakarta, Senin (11/10).

Selain itu, Kementerian Tenaga Kerja AS melaporkan data penggajian non pertanian atau Non Farm Payrolls (NFP) naik sebanyak 194 ribu pekerjaan pada periode September, jauh di bawah estimasi sebanyak 500 ribu pekerjaan.

Seperti diketahui kasus Covid-19 makin melandai, pada Minggu (11/10) kemarin mencapai 894 kasus, total konfirmasi mencapai 4,23 juta kasus.

Jumlah kasus meninggal mencapai 39 kasus, totalnya mencapai 142.651 kasus.