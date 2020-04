Luna Maya: Orang berpikir, Pastilah Aku 'Jualan', Lihat Saja Gaya Hidupnya

jpnn.com, JAKARTA - AKtris cantik Luna Maya mengaku tak kaget bila ada yang menganggap dirinya 'jual diri'. Apalagi, banyak orang yang melihat gaya hidupnya mewah.

Hal itu diungkap mantan kekasih Ariel Noah dan Reino Barrack dalam video yang diunggah di channel YouTube pribadinya, baru-baru ini.

“Orang berpikir, ‘Pastilah Luna Maya jualan, lihat saja gaya hidupnya pergi-pergi terus,'" ujar Luna Maya.

Pemain film The Doll itu mengaku kecewa dengan anggapan tersebut. Namun, ia sadar tak bisa meminta orang lain percaya bahwa dirinya bukan wanita murahan.

Luna Maya pun memastikan bahwa dirinya bukanlah salah satu artis prostitusi yang menjual diri demi mendapat penghasilan tambahan.

“Ya sudah lah. Namanya orang mau percaya atau enggak, aku enggak bisa maksa,” tutur Luna Maya.

Perempuan kelahiran Bali, 26 Agustus 1983 itu menegaskan bahwa dirinya sudah berusaha meluruskan kabar soal dirinya terlibat dalam jaringan prostitusi artis.

Sebelumnya, sempat santer dikabarkan inisial LM yang disebut-sebut dalam kasus prostitusi online mengarah pada Luna Maya. “For sure, that's not me," tegasnya. (mg7/jpnn)