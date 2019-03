Luna Maya: Setop Kekerasan dalam Bentuk dan Alasan Apapun!

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Luna Maya turut menyuarakan pendapatnya tentang aksi terorisme yang terjadi di dua masjid di kawasan Christchurch, Selandia Baru.

Dia ikut mengutuk insiden berdarah itu sekaligus berharap tidak ada lagi kekerasan dalam bentuk apapun.

"Hidup sudah cukup keras. Setop kekerasan dalam bentuk dan alasan apapun," ungkap Luna Maya lewat Insta Story miliknya, Minggu (17/3).

Pemain film Suzzanna: Bernapas dalam Kubur itu mendoakan kerukunan bisa selalu terjaga di atas keberagaman. Sehingga aksi teror yang menyerang orang-orang tidak bersalah tidak terjadi lagi.

"Why can't we just be nice to each other. Say good things, berbuat yang benar, saling menghargai perbedaan, saling menghargai pendapat," ujar Luna Maya.

"Cukup sudah banyak hal yang membuat hati hancur dengan yang namanya teror! #prayfornewzealand," sambung mantan kekasih Reino Barack itu.