Mabesad Raih Juara Umum Kejurnas Karate Piala Panglima TNI

jpnn.com, JAKARTA - Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad) A meraih juara umum Kejuaraan Nasional Karate Piala Panglima TNI tahun 2017 yang berlangsung selama tiga hari, 22-24 September 2017 di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

Kontingen Mabesad A keluar sebagai juara umum setelah merebut 15 dari 17 Medali Emas yang diperebutkan khusus untuk TNI baik putra maupun putri. Selain 15 medali Emas, Mabesad A juga memperoleh 7 Perak dan 1 Perunggu. Dengan raihan tersebut, menempatkan Mabesad sebagai peringkat pertama sekaligus mempertahankan posisi sebagai Juara Umum Kejurnas Karate Piala Panglima TNI. Karena itu, MabesadA berhak kembali memboyong Piala Tetap Panglima TNI.

Peringkat Juara Umum Mabesad A dilengkapi dengan best of the best putra dan putri khusus TNI, diraih oleh Sandy Firmansyah (putra) dan Ni Made Dwi Puspitasari (putri).



Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo selaku Ketua Umum Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB FORKI) pada acara penutupan di Mabes TNI, Minggu (24/9) menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Dewan Wasit dan Juri, Ketua Pelaksana dan seluruh jajaran atas telah terselenggaranya Kejuaraan Karate Piala Panglima TNI ke-V tahun 2017 dengan baik, tertib dan lancar.

“Tetap lakukan evaluasi pelaksanaan pertandingan secara keseluruhan sehingga hal-hal yang positif bisa kita bakukan sebagai standar untuk pelaksanaan pertandingan-pertandingan di tempat-tempat lain yang akan datang, sehingga hari demi hari FORKI lebih maju,” pungkasnya.

Sementara itu, Pusat Penerangan TNI dalam keterangannya menyebutkan, pada posisi kedua ditempati oleh dua kontingen yakni Mabesad B dan Kodam V/Brawijaya. Keduanya, memperoleh medali dengan jumlah yang sama yakni satu medali Emas, satu Perak dan satu Perunggu. Emas satu-satunya yang diraih oleh tim Mabesad B adalah dalam kelas Komite -84 Kg Senior Male.



Dalam kategori umum, Juara Umum diraih oleh Kontingen Perguruan INKAI dengan memperoleh 8 medali Emas, 5 Perak dan 10 Perunggu. Sedangkan urutan kedua dan ketiga dipegang oleh FORKI DKI Jakarta dan Institut Karate-Do Nasional (Inkanas). Sebanyak 6 medali Emas, 3 Perak dan 6 Perunggu diraih oleh FORKI Jakarta dan 4 Emas, 3 Perak serta 5 Perunggu diraih oleh Perguruan Inkanas.



Sementara itu best of the best kelompok umur Cadet diraih oleh Rizal Eka W (Putra) dari BKC dan Alifa (putri) dari Inkai, best of the best kelompok umur Junior diraih oleh Yustisio (Putra) dari Inkanas dan Lia Anjelia (Putri) dari BKC. Sedangkan best of the best Under 21 diraih oleh Fahrizal (putra) dari Inkai dan Ceylo Georgia (putri) dari FORKI DKI Jakarta.(fri/jpnn)