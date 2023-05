Mahasiswa UPJ Raih Beasiswa Internasional IISMA 2023, Mantap

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menargetkan program Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) untuk menjaring mahasiswa sarjana dan vokasi yang tengah menempuh pendidikan di semester 4 sampai 6 pada saat mendaftar.

Program ini juga diperuntukan bagi perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang berada di bawah Kemendikbudristek.

Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) menjadi salah satu perguruan tinggi yang berpartisipasi pada gelaran IISMA 2023.

Dengan visi mencetak pembelajar seumur hidup yang berwawasan luas dan berdaya saing tinggi, UPJ melalui Biro Kerja Sama dan Hubungan Internasional berhasil mengantar Ester Tri Utami, mahasiswa S1 Program Studi Akuntansi semester 6 lolos seleksi IISMA 2023.

Ester, sapaan akrabnya, diterima di salah satu universitas terbaik di Malaysia, yaitu Universiti Sains Malaysia (USM) yang pada 2020 menduduki posisi pertama Global University Employability Ranking dan ranking 4 dunia dari Times Higher Education di tahun 2022.

Di Universiti Sains Malaysia (USM) Ester akan menempuh pendidikan selama 4 sampai 6 bulan mengambil 4 mata kuliah yang berkaitan dengan program studinya saat ini.

Prodinya yaitu International Business, Business and Communication English, Principles of Marketing, dan Sustainability: Issues, Challenges, and Prospects.

Ester sendiri menjadi salah satu dari 10.496 mahasiswa seluruh Indonesia yang mendaftar beasiswa IISMA 2023.