Maia Estianty Ulang Tahun, Ini Doa Tulus dari Dul Jaelani

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Maia Estianty memperingati ulang tahun ke-47 pada hari ini, Jumat (27/1).

Pada momen spesial tersebut, dia mendapat kejutan dari anaknya El Rumi dan Dul Jaelani.

Momen kejutan ulang tahun Maia Estianty diunggah oleh Dul Jaelani melalui akun miliknya di Instagram.

"Selamat ulang tahun Bunda Maia Estianty the best mom ever for me," ungkap Dul Jaelani, Jumat (27/1) pagi.

Vokalis Qodir itu lantas menyampaikan doa untuk Maia Estianty.

Dul Jaelani berharap mantan istri Ahmad Dhani itu selalu sehat dan bernasib baik.

"Semoga Bunda sehat, bernasib baik, dan berkah di dunia, dan akhirat ya Bunda," bebernya.

Dalam foto tersebut, Dul Jaelani terlihat memberi kejutan untuk Maia Estianty bersama El Rumi serta Tissa Biani.