Makna Gol Gustavo Franca saat Persib Hantam Bali United

jpnn.com - Bek asal Persib Bandung Gustavo Franca dinobatkan sebagai player of the match pada pertandingan pekan ke-29 Liga 1 2024/25 melawan Bali United FC.



Franca menjadi penentu kemenangan Persib pada laga yang berakhir 2-1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (18/4/2025) malam.



Laga Persib vs Bali United selalu berlangsung dengan tensi tinggi, adu taktik, dan penuh drama. Maung Bandung selaku tuan rumah dibuat tertinggal lebih dahulu lewat tendangan bebas Irfan Jaya menit 23'.



Namun di babak kedua, Beckham Putra menyamakan skor 1-1 pada menit 70, sebelum gol Gustavo Franca (82') memastikan Persib menang 2-1 atas Bali United.

"Ini laga yang sulit. Kami sudah menduga sepekan dalam melakukan persiapan, bahwa pertandingan akan berjalan ketat. Kami memperlihatkan taktik dan karakter, kami adalah juara di partai ini," kata Franca.



Pemain 28 tahun itu mampu memenangi setiap duel udara pada laga malam kemarin. Franca punya perasaan yang bagus karena mendapatkan dukungan dari ribuan Bobotoh yang memadati GBLA.



"Karakteristik saya memang harus berjuang pada situasi tersebut dan saya tidak selalu berhasil memenangi itu (duel udara). Saya hanya berusaha untuk melakukannya dan terkadang kerja keras membuahkan hasil," jelas pemain impor asal Brasil tersebut.



Franca tampak emosional saat merayakan gol bersama rekan-rekannya. Dia berlari ke tengah lapangan dan melakukan selebrasi ‘Siiu!’ layaknya bintang dunia, Cristiano Ronaldo.



"Ini tergantung momen di pertandingan, ketika bermain di pertandingan seperti ini, di dalam lapangan itu perasaannya gila. Jadi, hanya perayaan dan juga kompensasi dari apa yang saya lakukan,” terangnya.



Gol ke gawang Bali United menjadi torehan keemat Franca di sepanjang musim ini. (mcr27/jpnn)