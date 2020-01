Manchester United jadi Korban Pertama Arsenal di Era Arteta

jpnn.com, LONDON - Juru taktik Arsenal Mikel Arteta akhirnya mencatat kemenangan pertama di masa pemerintahannya. Tak tanggung-tanggung, korban pertamanya ialah Manchester United.

Menjamu MU di Emirates Stadium, Kamis (2/1) dini hari WIB, tim racikan Arteta menang 2-0. Sebelumnya, Arsenal di bawah Arteta meraih hasil seri melawan Bournemouth dan kalah dari Chelsea.

The Gunners memimpin pada menit ke-8 lewat Nicolas Pepe. Sokratis Papastathopoulos menggandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke42.

MU lebih menguasai pertandingan di babak kedua. Sejumlah peluang emas didapat seperti dari Andreas Pereira dan Marcus Rashford.

Nicolas Pépé's game by numbers vs. Man Utd:



100% pass accuracy

100% passes in opp.half

50 touches

16 total duels

6 recoveries

4 take-ons completed

4 chances created

2 aerials won

2 shots

1 goal



A brilliant display. ???? pic.twitter.com/vQh699tz5S — Squawka Football (@Squawka) January 1, 2020