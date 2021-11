Manchester United Kena Tikung, Antonio Conte Segera Merapat ke Tottenham Hotspur

jpnn.com, LONDON - Pelatih kawakan asal Italia Antonio Conte dikabarkan selangkah lagi menjadi pelatih anyar Tottenham Hotspur.

Klub asal London itu memang butuh juru taktik baru setelah memecat Nuno Espirito Santo imbas kekalahan 0-3 Spurs melawan Manchester United.

Kabar merapatnya Conte ke Tottenham Hotspur Stadium diungkapkan oleh jurnalis asal Italia, Gianluca Di Marzio.

Mantan pelatih Inter Milan itu rencananya akan meneken kontrak hingga 2023 bersama Spurs.

?? Antonio #Conte is expected to be in #London today for final details and will sign a contract until 2023 with @SpursOfficial @SkySport @SkySports — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) November 1, 2021