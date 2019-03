Manchester United Menang Dramatis, Manchester City Kembali ke Puncak

jpnn.com, MANCHESTER - Dua tim satu kota Manchester United dan Manchester City sama-sama mendulang kemenangan di pekan ke-29 Premier League, Sabtu (2/3) malam WIB.

MU yang menjamu Southampton di Old Trafford, harus bersusah payah mengalahkan tamunya 3-2.

Dramatis. Sempat tertinggal lewat gol Yan Valery di menit ke-26, MU membalas lewat sepakan jarak jauh Andreas Pereira di menit ke-53. Tuan rumah berbalik unggul lewat Romelu Lukaku di menit ke-59.

Namun, Southampton menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas James Ward Prowse di menit ke-75. Lukaku membukukan gol keduanya di menit ke-88 sekaligus memberikan kemenangan buat MU.

9 - Against no side has Romelu Lukaku scored more Premier League goals than he has versus Southampton (9 - level with West Ham). Routine. — OptaJoe (@OptaJoe) March 2, 2019