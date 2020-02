Manohara Benarkan Sudah Pindah Agama

jpnn.com, JAKARTA - Model seksi Manohara Oedelia Pinot membenarkan kabar dirinya telah berpindah keyakinan, dari Islam menjadi nasrani.

Hal tersebut disampaikan mantan istri Pangeran Kelantan, Malaysia, itu melalui unggahan di akun Instagram miliknya.

Dalam tulisan berbahasa Inggris, Manohara mengatakan bahwa agama adalah privasi setiap manusia.

Awalnya, dia tidak berniat untuk mempublikasikan tentang kepercayaan yang dianutnya.

Meski begitu, dia merasa harus meluruskan mengenai keyakinannya agar orang-orang tidak salah tentang dirinya.

"I am a christian and have been for many years. It is that simple," kata Manohara Odelia Pinot, Kamis (27/2).

Manohara mengatakan bahwa menjelaskan tentang agama yang dianutnya itu bukanlah hal mudah. Dia pun meminta semua pihak mengerti dengan keputusannya itu.

"We are Indonesian after all. Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity. It is inscribed in our national symbol. Let not stray far from that," tutupnya. (mg7/jpnn)