Maratua Run 2025: Perkenalkan Surga Tersembunyi Kaltim Lewat Olahraga

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) akan menggelar sebuah event lari berskala internasional bertajuk Maratua Run 2025 di Pulau Maratua, Kabupaten Berau pada 15 Februari 2025 mendatang. Event lari internasional ini mengusung konsep two in one (2in1) yang menggabungkan olahraga dengan promosi pariwisata. Maratua Run 2025 dirancang untuk mendorong kemajuan sektor olahraga dan pariwisata, khususnya di wilayah remote area seperti Pulau Maratua, yang dikenal sebagai surga tersembunyi di Kalimantan Timur. Baca Juga: Wujudkan Pembangunan Berkeadilan, DPD RI Dapil Kaltim Siap Bersinergi dengan Pemprov Kaltim Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik menyatakan, event ini dirancang untuk memperkenalkan Pulau Maratua sebagai destinasi wisata premium, sekaligus menarik perhatian pelari dari berbagai penjuru, baik dalam maupun luar negeri. "Maratua memiliki daya tarik wisata yang menawarkan keindahan bahari. Potensi keindahan alam ini harus dikenalkan kepada dunia. Melalui Maratua Run diharapkan atensi dunia bisa mengarah ke gugusan pulau tersembunyi di pedalaman Bumi Etam," kata Akmal di Jakarta, Kamis (23/1). Ketua Panitia Maratua Run 2025 Sri Wahyuni menyebut seluruh persiapan telah dilakukan dengan matang. Baca Juga: Kaltim Siap Jadi Garda Terdepan Kemajuan Bangsa Indonesia Unsur panitia dari jajaran pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten Berau terus memastikan seluruh kesiapan teknis demi menyukseskan event akbar ini. Pihaknya juga menggandeng Event Organizer (EO) tersertifikasi internasional yang memiliki jejejaring komunitas lari dari seluruh dunia. Jumlah peserta diperkirakan mencapai 500 orang dengan rute lari 5k dan 10k.