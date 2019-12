Marshanda Blak-blakan Soal Perceraian dengan Ben Kasyafani

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Marshanda akhirnya blak-blakan soal perceraian dengan aktor Ben Kasyafani pada April 2014 silam.

Menurut Marshanda, perceraian tersebut bukan sebuah kegagalan yang harus diratapi.

"Satu statement yang aku percaya banget, perceraian bukan kegagalan buat Marshanda," kata Marshanda dalam tayangan YouTube Ussy Andhika Official, Senin (2/12).

Pemain sinetron Bidadari itu merasa perceraian yang dialaminya justru menjadi sebuah pembelajaran. Sehingga ke depan Marshanda merasa lebih siap menjalani berbagai fase kehidupan terutama berumahtangga.

"Buat aku, perceraian itu saat aku jatuh kayak anak bayi yang lagi mau tumbuh menjadi orang lebih bermanfaat buat dirinya dan orang lain," ujar Caca, sapaannya.

Meski demikian, Marshanda menegaskan bahwa dirinya tidak mengalami trauma karena perceraian. Dia tidak menutup kemungkinan untuk menikah lagi suatu saat nanti. Tentu dengan pelajaran yang sudah didapat akibat kegagalan rumah tangga yang pertama.

"Kalau aku mau nikah lagi, it's on me to make it happen dong," imbuh Marshanda. (mg3/jpnn)