Marshanda Pamer Potret Berbikini, Bagian Tubuhnya Ini Malah Jadi Sorotan

jpnn.com, JAKARTA - Artis Marshanda menjadi sorotan warganet usai mengunggah beberapa foto dirinya saat berlibur di luar negeri.

Salah satu foto yang diunggah saat Marshanda memperlihatkan momen liburan di Sydney, Australia.

Dalam potret itu, ia terlihat perutnya yang rata dalam balutan bikini tow pieces di akunnya di Instagram, Jumat (27/11).

Mantan istri Ben Kasyafani ini terlihat begitu menikmati momen liburannya itu.

"Maybe it’s time.. To stop seeking everywhere for more signs, more learnings, more guidance. And start believing again in The Creator that you already are, in and out," tulis Marshanda, sebagai keterangan foto.

"Stop listening to the words of the world. Start dancing to the music that’s already been playing through The Divine Orchestra within you," sambungnya.

Namun, penampilan Marshanda berbikini itu justru menjadi sorotan para pengikutnya di Instagram.

Mereka blak-blakan mengaku gagal fokus melihat selulit di perut ibu satu anak tersebut. (jlo/jpnn)



