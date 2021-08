Martin Juara MotoGP Styria, Marquez dan Rossi Lumayan, 4 Pembalap jadi Korban

jpnn.com, SPIELBERG - "Saya tidak percaya. Ini luar biasa. Saya hanya mencoba untuk superfokus di sini," kata Jorge Martin kepada awak MotoGP setelah menuntaskan balapan MotoGP Styria sebagai pemenang.

Pembalap Pramac Racing itu tampil luar biasa stabil sejak balapan MotoGP Styria di Red Bul Ring, Minggu (8/8) malam WIB, restart usai insiden yang menyebabkan berkibarnya bendera merah.

Sebagai pembalap pendatang baru atau rookie, Martin tampak tanpa beban di atas Kuda Besinya.

"Saya tahu ada Joan (Mir) di belakang, dekat dan kencang, saya tahu itu. Jadi saya mencoba untuk fokus dengan motor saya saja," ujarnya.

