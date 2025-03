Masih Status Waspada, One Way di GT Cikatama-Kalikangkung Ditunda

jpnn.com - Kepolisian memutuskan untuk menunda penerapan sistem one way nasional di ruas jalan Tol Trans Jawa. Keputusan ini diambil karena belum adanya peningkatan arus kendaraan yang signifikan di jalur KM 210 Pejagan hingga KM 414 Kalikangkung.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jawa Tengah Kombes Sonny Irawan menyebut berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, one way nasional seharusnya bisa diberlakukan mulai, Kamis (26/3), pukul 14.00 WIB.

"Tadi kami sudah berkoordinasi dengan Korlantas, dan melihat empat indikator utama, yakni traffic accounting di Cikatama, volume capacity rasio, kepadatan arus dalam tol, serta arus di jalan arteri. Dari keempat indikator itu, beberapa belum terpenuhi sehingga one way nasional belum diberlakukan di Jawa Tengah," ujar Sonny di GT Kalikangkung, Kamis (27/3).

Meskipun one way nasional belum diterapkan di Jawa Tengah, pihak kepolisian telah menerapkan one way lokal di ruas Tol Jawa Barat, tepatnya dari KM 70 hingga KM 188 dan berlanjut hingga KM 210.