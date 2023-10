Matter Halo dan The Kopycat Hasilkan Lagu Baru

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik asal Indonesia, Matter Halo kembali menjalin kolaborasi dengan musisi luar negeri.

Kali ini, Matter Halo bersinergi dengan The Kopycat, band indie-pop asal Thailand.

Perpaduan dua grup tersebut melahirkan lagu berjudul What You Wanna Be (feat. The Kopycat).

Singel tersebut memadukan lintas geografis antara Indonesia dan Thailand, serta musik alternatif dan indie-rock khas Matter Halo dengan warna indie-pop The Kopycat yang memikat.

Lagu What You Wanna Be menangkap esensi dari kedua band, menghasilkan nuansa yang bergema di hati.

Fondasi rock indie alternatif Matter Halo terjalin dengan bakat pop indie The Kopycat.

Lirik lagu tersebut ditulis oleh Ganidra Rai (Matter Halo) yang mengeksplorasi tema penemuan jati diri dan pengejaran impian.

"Lagu ini bagi saya bisa menjadi pengingat akan semangat kita di awal kehidupan, semangat yang mungkin berpotensi hilang di kehidupan dewasa kita dan segala komplikasi di luar," kata Ganidra Rai, Minggu (1/10).