McAfee Ingatkan Risiko Mengakses Film Online

jpnn.com - Perusahaan keamanan siber, McAfee mengungkap adanya risiko berbahaya dari aktivitas mencari konten hiburan gratis di internet, misalnya film online.

"Selama masa PSBB, terlihat lonjakan dalam konsumsi video online dikarenakan adanya peralihan pengguna ke platform hiburan alternatif. Hal ini menciptakan celah yang besar bagi kejahatan siber," ujar Head of Southeast Asia Consumer, McAfee, Shashwat Khandelwal, dalam keterangan tertulis, Selasa.

"Sejarah telah membuktikan bahwa penjahat siber mengikuti tren dan perilaku pengguna untuk membangun strategi scam mereka. Maka kesadaran pada pengguna saat online sangat penting untuk menghindari situs web berbahaya berisi malware yang dapat mencuri informasi personal, seperti passwords," dia menambahkan.

Setelah menganalisis tren konsumsi hiburan online yang populer di seluruh platform streaming, McAfee mengungkap lima judul film dan serial televisi yang menjadi paling sering dicari masyarakat Indonesia.

Menurut hasil riset McAfee, film "Frozen 2" dan serial televisi "The World of The Married" menempati urutan pertama di masing-masing kategori.

Pada kategori film, urutan selanjutnya adalah, "Parasite," "Milea: Suara dari Dilan," "Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini" dan "Jumanji: The Next Level."

Sedangkan pada kategori serial terdapat "Crash Landing On You," "Money Heist," "Hi, Bye Mama!" dan "Pretty Little Liars Indonesia."

McAfee mengidentifikasi tipe film dan serial televisi yang berpotensi menjadi target kejahatan siber, berdasarkan popularitas dan jumlah download atau streaming yang tinggi.