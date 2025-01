Media Sosial X Keluarkan Label Khusus Untuk Akun Parodi

jpnn.com, JAKARTA - Platform media sosial X menghadirkan label khusus untuk menandai akun-akun parodi atau satir, guna membedakannya dengan akun asli.

Dilansir dari pengumuman yang diunggah X, platform tersebut mengatakan bahwa label itu akan terlihat pada profil akun maupun unggahan.

Sebelumnya, pengguna, termasuk pembawa berita, sering tertipu dengan unggahan dari akun parodi yang dianggap sebagai pernyataan asli dari tokoh maupun lembaga tertentu.

"Kami merancang label ini untuk meningkatkan transparansi dan untuk memastikan bahwa pengguna tidak tertipu untuk berpikir bahwa akun tersebut milik entitas yang diparodikan," tulis X dalam pernyataannya.

Menurut laporan Tech Crunch, sejumlah ahli rekayasa balik melaporkan bahwa X tengah membuat label akun parodi.

Pengguna dapat mengaktifkan label ini untuk akun mereka secara mandiri dengan membuka "Setting and Privacy". Kemudian pilih "Your Account" dan buka "Account information". Terakhir, pilih opsi "Parody, commentary and fan account".

"Label Parodi, Penggemar, dan Komentar (PCF) dipilih oleh orang-orang di X untuk menunjukkan bahwa akun tersebut menggambarkan orang, grup, atau organisasi lain di profil mereka untuk berdiskusi, menyindir, atau berbagi informasi tentang entitas tersebut," tulis X dalam deskripsi label akun parodi.

"Label ini membedakan akun-akun ini untuk memastikan mereka tidak menyebabkan kebingungan bagi orang lain atau secara keliru menyiratkan afiliasi apa pun."