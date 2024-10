Meiline Tenardi Dianugerahi Penghargaan Woman of the Year 2024

jpnn.com, JAKARTA - Founder Yayasan Komunitas Perempuan Peduli dan Berbagi (KPPB) Meiline Tenardi menerima penghargaan bergengsi Woman of the Year 2024 dalam kategori Influential Woman in Future Insight.

Penghargaan yang diberikan Yayasan Duta Indonesia Maju dan Mobiliari Robb Report menjadi pengakuan atas kontribusi luar biasa Meiline dalam memberdayakan perempuan dan memperjuangkan hak-hak mereka melalui berbagai inisiatif sosial, pendidikan, serta advokasi.

Sebagai seorang pemimpin perempuan yang visioner, Meiline berkomitmen untuk terus mendorong perubahan positif bagi perempuan di Indonesia.

Ia aktif dalam kegiatan sosial yang bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran perempuan dalam masyarakat, serta memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender.

“Saya merasa sangat terhormat dan bersyukur atas penghargaan ini. Ini menjadi pendorong dan penyemangat bagi saya untuk terus berkarya, memperkuat sesama perempuan, dan bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik,” tutur Meiline di Jakarta, Sabtu (12/10).

Lebih lanjut, Meiline berharap agar makin banyak perempuan di Indonesia yang berani bersuara dan mengambil peran aktif dalam pembangunan bangsa.

Juga berani memperjuangkan hak mereka, berkontribusi di berbagai bidang, dan tidak ragu menjadi agen perubahan untuk memajukan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dan masyarakat secara luas.

"Semoga penghargaan ini makin memperkuat langkah saya dalam menginspirasi dan mendukung sesama perempuan untuk terus maju, berkembang, serta menciptakan ruang yang lebih inklusif, setara bagi semua perempuan di Indonesia," pungkas Meiline Tenardi. (esy/jpnn)