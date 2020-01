Melaney Ricardo Pernah Kesal dan Dibuat Menangis Oleh Deddy Corbuzier

jpnn.com, JAKARTA - Melaney Ricardo menceritakan pengalamannya pernah meninggalkan acara talk show karena merasa kesal dengan pembawa acara.

Adalah Deddy Corbuzier yang membuatnya kesal hingga menangis. Ini terjadi beberapa tahun silam, saat Melaney menjadi bintang tamu di acara Hitam Putih yang dibawakan Deddy.

“Dulu long time ago waktu gue belum menikah dengan Tyson, I walked out from Hitam Putih from Deddy Corbuzier talkshow, aku merasa dia pada saat itu membuat jokes about me,” ungkap Melaney dalam Channel YouTube Robert Harianto belum lama ini.

Ibu dua anak ini menuturkan, butuh waktu lama untuk menetralkan hatinya hingga kalaupun sepanggung Melaney memilih tidak bertemu dengan Deddy.

“Gue cukup lama bete dan kesel sama dia, gue enggak pernah sepangung sama dia, kalau sepangung enggak ketemu sama dia,” kata Melaney.

Beruntung semua persoalan itu bisa terselesaikan saat keduanya collabs dan berdamai di acara Hotman Paris Show.

“Dia (Deddy) mungkin lupa apa yang dia buat terhadap aku. Aku datang ke rumahnya kami buat vlog. Bicara dan gue ngomong hati ke hati, aku sebel sama lu, aku nangis setelah acaranya. ‘Serius?’ kata Deddy,” kenangnya.

Deddy pun akhirnya meminta maaf karena tak bermaksud menyakiti dirinya.(chi/jpnn)