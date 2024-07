Melantai di GIIAS 2024, Aion Hyptec HT Tawarkan 3 Karakteristik Unggulan

jpnn.com, TANGERANG - Aion Hyptec HT yang resmi melantai di Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2024 menjadi magnet para pengujung untuk melihat lebih dekat kendaraan tersebut.

Hal itu terlihat dari ramainya pengujung hadir di booth Aion yang terletak di Hall 3, ICE BSD, Tangerang Selatan.

Head of Product Training, AION South East Asia Xu ZhaoYu mengatakan mobil listrik itu memiliki empat karakteristik utama, yaitu Excellent Design, Excellent Space, Excellent Agility, dan Excellent Energy.

Aion Hyptec HT sebagai Premium Luxury Brand di Indonesia, tidak hanya menawarkan pengalaman berkendara superior dalam desain dan performa, tetapi mengatur standar baru untuk mobilitas premium di Indonesia

“Hadirnya Hyptec HT ini, merupakan langkah besar bagi Aion Indonesia dalam menghadirkan kendaraan listrik premium yang menggabungkan seni, teknologi mutakhir, kemewahan untuk pengalaman berkendara yang tak tertandingi bagi konsumen di seluruh Indonesia,” kata Xu ZhaoYu.

AION Indonesia menyadari tren masyarakat Indonesia yang memiliki ketertarikan dan antusiasme tinggi terhadap teknologi terkini.



Menurut dia, HYPTEC HT hadir dengan tiga karakteristik unggulan untuk konsumen Indonesia, yaitu Going Beyond, selalu melangkah maju melampaui batas dengan performa dan inovasi tiada tanding, 'Born to be Hypercar', antusiasme berinovasi dengan desain dan teknologi mutakhir, serta 'Hyper Racing Spirit', menawarkan pengalaman berkendara dinamis dan mendebarkan.

Mobil listrik asal Tiongkok itu menghadirkan fitur kursi depan yang dapat diluruskan hingga 180 derajat dan dilengkapi fungsi pijat untuk menambah kenyamanan pengendara.

Kursi kedua dapat diluruskan hingga 143 derajat, menawarkan kenyamanan seperti kursi first-class.