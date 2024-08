Menag Yaqut minta Balitbang Diklat terus bertransformasi menjadi Badan Moderasi Beragama

jpnn.com - JAKARTA - Pameran akbar Conference and Expose on Training (Con Xtra) 'Impactful and Joyful Learning' yang diselenggarakan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama (Kemenag) resmi dibuka di Surabaya, Jawa Timur (Jatim).

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut berharap kegiatan itu mampu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Kemenag, dan memperluas akses pelatihan keagamaan bagi ormas dan juga masyarakat.

“Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) adalah tugas mulia. Sebab, dari SDM yang kompeten akan lahir ASN yang paham akan tugasnya. Dari SDM yang paham akan tugasnya akan lahir SDM yang melayani dengan baik, cepat, dan tepat,” tutur Menag Yaqut dalam sambutannya di Con Xtra 'Impactful and Joyful Learning', Selasa (13/8).

Dia menyebutkan Con Xtra merupakan forum yang terhormat karena dihadiri oleh orang-orang yang bertugas mengembangkan kompetensi SDM di lingkungan Kemenag.

“Transformasi digital menjadi salah satu program prioritas di Kemenag dan ini adalah sebuah keniscayaan karena SDM Kemenag sangat banyak, jumlahnya lebih dari 3,1 juta,” ucapnya.

Dia menyatakan memang sudah seharusnya kerja dan program Balitbang Diklat Kemenag memberikan dampak bagi perubahan organisasi dan masyarakat secara umum.

Menurut dia, inisatif untuk memperluas akses pelatihan keagamaan bagi ormas keagamaan patut terus didukung.

“Makin luas stakeholders, maka proses kediklatan harus makin dikembangkan agar lebih menyenangkan,” ujarnya.

Menag juga mengapresiasi kiprah Balitbang Diklat Kemenag karena dalam dua tahun terakhir telah terjadi proses tranformasi signifikan terutama dalam aspek kediklatan, yakni dari skema tradisonal berbasis tatap muka ke pelatihan berbasis digital.