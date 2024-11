Menangislah, Basboi Mengajak Jujur Pada Perasaan Sendiri

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi hiphop, Basboi melepas sebuah lagu terbaru yang berjudul Menangislah pada Jumat (29/11).

Single yang masuk ke dalam album 80.1 FM yang segera rilis itu terdengar berbeda dari karya-karya dirinya sebelumnya.

Lewat Menangislah, Basboi memperdengarkan sisi rapuh sekaligus bukti bagaimana dirinya benar-benar merayakan tiap emosi yang dialami dalam menjalani hidup sebagai manusia dewasa.

Dia mengatakan bahwa pemantik utama lagu tersebut datang dari hubungan dirinya dengan kekasih.

Pemilik nama asli Baskara Rizqullah itu melihat bahwa kepedihan seringkali dianggap sebagai sesuatu yang harus ditutupi alih-alih dipeluk dan dirayakan.

Menurutnya, tuntutan kehidupan membuat semua harus buru-buru menafikan rasa sedih, luka, dan segala yang menguras jiwa.

Meski inspirasi awal lagu ini datang dari hubungan personal, Basboi menarik pemaknaan secara lebih luas.

"Lagu ini lebih general pemaknaannya, karena sebenarnya rasa yang gue sampaikan tadi walaupun itu untuk pasangan, tetapi relevan bukan hanya dalam konteks romansa. Lebih kepada to my loved one gitu, untuk yang tersayang. Gue yakin yang tersayang itu tidak terbatas hanya kepada pasangan," kata Basboi, Kamis (28/11).