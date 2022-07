Menanti Kembalinya Siti Fadia/Ribka Sugiarto di Kejuaraan Dunia 2022

jpnn.com - Siti Fadia Silva Ramadhanti akan bereuni dengan rekan lamannya yakni Ribka Sugiarto pada turnamen Kejuaran Dunia 2022.

Pemain kelahiran 16 November 2000 itu untuk sementara akan berpartner dengan Ribka pada turnamen yang akan berlangsung di Jepang pada 22 hingga 28 Agustus mendatang.

Pasangan yang dipisah sejak SEA Games 2021 itu mendapat undangan dari BWF untuk bisa berlaga pada kejuaraan tersebut.

"Pasangan Fadia/Ribka tidak ada masalah dipasangkan kembali. Masalah Chemistry menurut saya mudah karena sudah lama dipasangkan juga."

"Tidak hanya itu selama latihan juga bersama jadi saya rasa siapa pun pasangannya ada kesempatan dan selalu melakukan yang terbaik," ungkap Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Binpres) PBSI Rionny Mainaky saat ditemui di Pelatnas Cipayung, Senin (25/7).

Fadia sendiri mengaku akan memberikan permainan maksimalnya saat berduet kembali dengan Ribka.

Pemain asal Bogor, Jawa Barat itu mengaku tidak sabar untuk kembali bersama dan telah membangun chemistry satu sama lain.

"Aku sendiri mau memberikan yang terbaik dengan siapa pun partnernya. Targetnya pasti ada tapi aku mau step by step aja dan main nothing to lose."