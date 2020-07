Menegangkan, Quartararo Start Pertama di MotoGP Spanyol

jpnn.com, JEREZ - Pembalap Petronas Yamaha Fabio Quartararo meraih pole position di MotoGP Spanyol.

Quartararo memastikan start paling depan pada balapan seri pertama MotoGP 2020 itu usai mencatat waktu terbaik dalam kualifikasi di Sirkuit Jerez, Sabtu (18/7) malam WIB.

Pembalap asal Prancis berusia 21 tahun itu mengukir waktu satu menit 36,705 detik. Di posisi kedua ada Maverick Vinales dengan satu menit 36,844 detik dan Marc Marquez di posisi ketiga dengan satu menit 36,862.

Jalannya kualifikasi 2 (Q2) atau kualifikasi utama ini menegangakan.

What an incredible qualifying session to start the 2020 season! ????



The race is set up beautifully with @FabioQ20 on pole ahead of @mvkoficial12 and @marcmarquez93! ????@redbullmotors | #SpanishGP ???????? pic.twitter.com/xQz1pXmAJo — MotoGP™???? (@MotoGP) July 18, 2020