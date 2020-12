Mengejutkan, Via Vallen Bertemu Teman Lama di The Next Didi Kempot

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Via Vallen mendapat kejutan saat menjadi juri ajang pencarian bakat, The Next Didi Kempot.

Secara mengejutkan, Via Vallen bertemu dengan salah satu kontestan yang merupakan teman satu panggung zaman dahulu.

"Ini Hana Monina ya? Ini ternyata aku kenal, kita pernah sepanggung," kata Via Vallen dalam tayangan The Next Didi Kempot GTV.

Hana Monina yang merupakan selebgram asal Blitar itu pun membenarkan perkataan Via Vallen.

Momen reuni teman lama di The Next Didi Kempot itu semakin meriah karena Via Vallen dan Hana berduet menyanyikan lagu Sayang.

Spontan suasana studio menjadi lebih semarak buktinya Danang dan Andhika Pratama yang ikut bergoyang.

Saat menjadi juri di The Next Didi Kempot, Via Vallen berkolaborasi dengan 4 juri berpengalaman lainnya.

Mereka adalah Inul Darartista, Danang Pradana, Denny Caknan, dan Nur Bayan.