Menikah untuk Ketiga Kalinya, Ifan Seventeen: Bismillah, Besok Kami Akan Jadi Pemenang

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Ifan Seventeen dan tunangannya, Citra Monica, akan menggelar pernikahan pada Sabtu (29/5).



Melalui akun Ifan Seventen di Instagram, penyanyi 38 tahun itu memamerkan foto bahagianya bersama calon istrinya.



"Bismillah besok kami akan jadi pemenang," ujar Ifan, Jumat (28/5).



Pasalnya, dia dan pasangan berhasil menunjukkan keseriusan hubungan mereka kepada orang-orang yang meragukannya.



Selain itu, mereka juga mampu melewati segala rintangan hingga akhirnya menuju pelaminan.



Namun pemilik nama asli Riefian Faharsyah menjelaskan, kemenangan yang dimaksud bukan hanya soal menunjukkan keseriusan saja tetapi juga melawan ego mereka masing-masing.



Sebab, dalam sebuah hubungan pasti ada saja perselisihan akibat perbedaan sifat dan pendapat.



"Bismillah untuk pernikahan penuh berkah yang sakinah mawaddah war-rahmah," kata Ifan.



Tak lupa, pelantun lagu Jaga Selalu Hatimu itu mengungkapkan rasa cintanya kepada calon istrinya.



"I love you my becoming wife (soon)," tutur Ifan.



Seperti diketahui, ini akan menjadi pernikahan yang ketiga bagi Ifan Seventeen.



Penyanyi kelahiran 16 Maret 1983 itu sebelumnya pernah menikah dengan Ghea Astrid pada 2006 dan berakhir cerai pada 2011 lalu.



Ifan kembali menikah pada 2016 dengan Dylan Sahara. Namun sang istri meninggal dunia akibat bencana tsunami di selat sunda 2018 lalu.



Rencananya, pernikahan Ifan Seventeen dengan Citra Monica akan digelar di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. (mcr7/jpnn)