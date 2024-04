Menjelang Album AMAMA, Crumb Rilis Lagu The Bug

jpnn.com, NEW YORK - Band asal New York, Crumb meluncurkan sebuah single baru yang berjudul The Bug.

Lagu tersebut sekaligus menjadi pembuka menjelang album baru AMAMA pada rencana dirilis pada 17 Mei 2024.

Berbicara mengenai single terbarunya, vokalis dari Crumb, Lila Ramani mengungkapkan The Bug adalah sebuah lagu yang keberadaannya sudah ada dalam dunia sejak awal mula Crumb terbentuk, era pre-’Jinx’.

Asal usul dari lagu ini datang dari sebuah motel di Nebraska, pada saat itu Crumb masih sangat baru dalam hal touring.

"Saat bangun tidur, kami menemukan banyak gigitan serangga. Merasa terperangkap dan tidak bisa tidur sama sekali, aku memutuskan untuk pergi di sekitaran motel tersebut sambil bernyanyi yang pada akhirnya bagian tersebut menjadi bagian outro dari sebuah lagu," kata Lila Ramani, Jumat (26/4).

"Beberapa tahun kemudian kami akhirnya memutuskan untuk merekam lagu ini, dan kini lagunya telah menemukan arti yang lebih mendalam yaitu arti dari the bug itu sendiri tidak harus dalam bentuk sebuah serangga, namun the bug mewakilkan seorang teman, kekasih, atau perasaan gelisah yang bisa kita temukan di malam hari," sambungnya.

Baca Juga: The Jansen Hadirkan Piringan Hitam Album Banal Semakin Binal

AMAMA merupakan proyek album yang paling membebaskan sekaligus menyentuh bagi Crumb.

Album tersebut banyak memadukan lirik yang abstrak juga puitis seraya memperlihatkan sisi personal personel yang reflektif.