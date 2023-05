Menjelang Konser di Indonesia, Bruno Major Rilis Lagu Baru

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi asal Inggris, Bruno Major merilis single terbaru yang berjudul We Were Never Really Friends.

Lagu tersebut merupakan karya pertama Bruno Major sejak melepas album To Let a Good Thing Die pada 2020 lalu.

We Were Never Really Friends bernuansa klasik rock yang mengingatkan pendengar dengan musik Paul McCartney dan John Lennon.

Suara Bruno Major terdengar penuh kesedihan saat membuka lagu yang dimulai dengan dentingan piano lembut.

Permainan drum pun terdengar dan lagu tersebut mencapai puncak seraya Bruno Major bernyanyi tentang ketidakjelasan antara pertemanan dan romansa yang selalu berujung pahit.

"We Were Never Really Friends menggambarkan garis buram antara pertemanan dan percintaan. Seakan berduka atas hilangnya seorang teman baik, namun akhirnya kita sadar bahwa ternyata sebenarnya lebih dari itu," kata Bruno Major, Sabtu (5/5).

Bersamaan dengan peluncuran lagu baru tersebut, Bruno Major mengumumkan jadwal tur internasional yang akan gelar sepanjang 2023.

Dia bakal singgah ke beberapa negara, termasuk kawasan Asia Tenggara.