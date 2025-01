Menjelang Konser The Script di Indonesia, Promotor Tambah Kategori Tiket

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik asal Irlandia, The Script akan segera kembali menggelar konser di Indonesia.

Promotor Color Asia Live dan Otello Asia baru saja mengumumkan kabar gembira untuk para penggemar terkait konser bertajuk The Script - Satellites World Tour 2025 tersebut.

Penyelenggara mengumumkan penambahan kategori tiket baru yakni Festival B (New Category), dengan harga Rp. 550.000 untuk dua konser The Script di Indonesia.

Baca Juga: Hoobastank Jadi Pembuka Konser The Script di Jakarta dan Surabaya

The Script akan mengadakan konser di Jakarta pada Jumat, 14 Februari 2025, tepatnya di ICE BSD City, dipromotori oleh Color Asia Live.

Selanjutnya, konser Surabaya pada Minggu, 16 Februari 2025, di JATIM Expo, dipromotori oleh Otello Asia.

Penjualan tiket untuk kategori baru Festival B telah dibuka dengan harga Rp. 550.000 melalui laman resmi penyelenggara.

Baca Juga: Jadwal Penjualan Tiket Konser The Script di Jakarta dan Surabaya

Selain pengumuman tiket, promotor juga menyampaikan kabar bahwa grup rock kenamaan asal Amerika Serikat, Hoobastank, akan tampil sebagai opening act untuk konser The Script - Satellites World Tour 2025.

Hoobastank yang terkenal dengan hits seperti The Reason, Crawling in the Dark, dan Running Away, telah meraih pencapaian luar biasa.