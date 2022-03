Menkeu Sri Mulyani Tegaskan Komitmen Dukung Infratruktur Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia menegaskan siap menjalankan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) untuk mendukung infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah pusat dan daerah terus bersinergi dalam menerapkan prinsip-prinsip ESG tersebut.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani pada dialog strategis tingkat tinggi dengan tema “Quality Infrastructure Investment for Sustainable and Inclusive Growth”, Senin 28 Maret 2022, di Pavillion of Indonesia, Dubai Expo 2022 yang dilaksanakan hybrid.

Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan pemerintah Indonesia berkomitmen mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan respons terhadap perubahan iklim dalam konteks pembiayaan infrastruktur.

Sri Mulyani menyebutkan juga pemerintah Indonesia terus menyadari pentingnya peranan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur.

"Jadi kami meningkatkan kesadaran para investor serta mengadaptasi standar-standar kualitas yang saat ini juga sudah menjadi golden standard secara global yaitu ESG, untuk kualitas pembangunan infrastruktur dan pengambilan keputusan investasi," ujar Menkeu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (30/3).

Pemerintah saat mengimplementasi ESG dalam pembangunan infrastruktur sektor air minum dan perumahan.

Salah satunya dengan memanfaatkan pasar green investment, serta program dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mempromosikan pembangunan yang inklusif dan ramah lingkungan.