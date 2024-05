Menko Airlangga Mewakili Presiden Jokowi Mengikuti Nikkei Forum 2024

jpnn.com - TOKYO - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengikuti pertemuan Nikkei Forum 2024 bertajuk 'The Future of Asia 2024' di Tokyo, Jepang.

Menko Airlangga hadir mewakili Presiden Joko Widodo dalam Commermorative Dinner yang dibuka dengan sambutan dari Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida.

Pertemuan yang digelar tiap tahun oleh Nikkei Inc sejak 1995 ini dianggap sebagai salah satu konferensi global terpenting di Asia.

Airlangga hadir melanjutkan kunjungan kerja di Republik Korea untuk meningkatkan hubungan bilateral dan kerja sama ekonomi untuk Indonesia.

Di forum ini para pimpinan politik, ekonomi dan akademisi dari kawasan Asia-Pasifik menyampaikan pendapat secara terbuka dan bebas mengenai isu regional dan peran Asia di dunia.

Menurut Menko Airlangga dalam pertemuan PM Kishida menegaskan komitmennya untuk mendorong program unggulan Asia Zero Emision Community (AZEC) bersama ERIA, think thank ternama di Asia yang juga memiliki kantor di Jakarta.

"AZEC yang di Indonesia merupakan kerja sama melalui Joint Commitee antara METI Jepang dengan Kemenko Perekonomian direncanakan menggelar Ministerial meeting di Jakarta bulan Agustus tahun ini," ujar Airlangga, di Tokyo, Kamis (23/5) waktu setempat.

Selain sambutan dari PM Kishida dan para pemimpin politik, acara juga mencakup serangkaian diskusi panel yang menampilkan para ahli dari berbagai bidang.