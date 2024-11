Menko Airlangga Puji Siswa SMA Gelar Pameran Seni Berkelas Nasional

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kembali terkenang dengan masa mudanya saat menimba ilmu di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) puluhan tahun lalu.

Dia terkenang saat melihat lukisan 'Kamis Pon Jogja' karya Muh Saeful Hafidz yang menggambarkan ikon Kota Yogyakarta yakni Tugu Jogja.

Airlangga bahkan menyebut Yogyakarta sebagai rumah dan kedua dan juga sebagai kota kebanggaannya saat menghadiri pameran sarana seni bertajuk 'Cahaya Cita Indonesia', di Hadiprana Gallery, Kemang, Jakarta Selatan.

Baca Juga: Menko Airlangga Beberkan Upaya Pemerintah Menjaga Sektor Industri Dalam Negeri

"Favorit saya ini lukisan Tugu Jogja, karena kebetulan saya kuliah di Jogja, itu my second home, my city,” ujar Airlangga saat menghadiri pembukaan pameran, Jumat (1/11).

Lukisan 'Kamis Pon Jogja' dibanderol Rp 8,5 juta. Selain lukisan tersebut, ada sekitar 40 lukisan lain yang dipamerkan. Antara lain, berjudul Plaosan Temple, Candi Sukuh, Cityscape, hingga Opera Zaman.

Pameran digelar 1-6 November mendatang. Pameran ini memajang karya dari seniman berbakat hingga siswa disabilitas yang bisa dinikmati mulai pukul 11.00 hingga 19.00 WIB.

Baca Juga: Menko Airlangga Hartarto Dorong Akselerasi Kemajuan Ekosistem Ekonomi Syariah

Pengunjung bisa menikmati berbagai macam karya seni, antara lain lukisan, seni digital, dan instalasi. Pameran ini digelar untuk mendukung Yayasan Mitra Netra dan Yayasan Bhakti Luhur.

Artinya, 100 persen keuntungan pameran ini akan didonasikan untuk kedua yayasan tersebut.