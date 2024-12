Menko Pangan Akui Harga Telur Meroket Jelang Nataru

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan harga kebutuhan bahan pokok dalam kondisi stabil.

Adapun, menjelang Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, banyak pihak yang menduga harga kebutuhan pokok akan mengalami kenaikan.

"Stok cukup dan barang juga banyak. Bahkan, harga cenderung turun sedikit dan boleh dikatakan stabil," kata Zulhas, Sabtu (21/12).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengaku, untuk ayam saat ini harganya Rp 36 ribu per kilogram, kemudian daging sapi Rp 130 ribu per kilogram, bawang merah Rp 35 ribu per kilogram, dan bawang putih Rp 42 ribu per kilogram.

"Kemudian, tadi juga ada Minyakkita yang pasokan sangat banyak yaitu Rp 15.700 per liternya. Termasuk juga beras," katanya.

Kendati demikian, Zulhas mengakui untuk harga telur memang ada kenaikan dari harga eceran tertinggi Rp 29 ribu per kilogram meningkat menjadi Rp 30 ribu per kilogram.

"Namun demikian, harga tersebut masih stabil karena kalau harga jual yang terlalu murah seperti Rp 24 ribu, kasihan petani atau peternak," katanya.

Oleh karena itu Zulhas mengaku, saat ini sedang diatur semuanya, jangan sampai harga terlalu tinggi atau juga terlalu murah.