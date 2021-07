Menpora Amali Ikuti Asian Region Virtual Exchange of Views with the WADA

jpnn.com, JAKARTA - Menpora Zainudin Amali memastikan Pemerintah Indonesia berkomitmen dalam mematuhi peraturan dari World Anti-doping Agency (WADA).

Selain itu, Indonesia juga mendukung penyelenggaraan Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo, Jepang pada Bulan Juli-Agustus tahun 2021.

Penegasan itu disampaikan Menpora Amali dalam Asian Region Virtual Exchange of Views with the WADA dari Situation Room Kemenpora, Jakarta, Rabu (7/7).

"Pemerintah Indonesia selalu menunjukkan komitmennya untuk mematuhi peraturan WADA. Bahkan, saat dianggap tidak mematuhi peraturan WADA dalam kasus struktur Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI), Pemerintah Indonesia memutuskan untuk meninjau ulang struktur LADI. Kami berterima kasih atas tanggapan WADA," katanya.

LADI sendiri saat ini menurut Amli belum bisa maksimal menjalankan tugasnya. Sebab, kondisi di Indonesia sekarang masih dalam masa pandemi Covid-19 yang trennya sedang meningkat.

Dia meyakinkan WADA, bahwa kegiatan rutin LADI bakal dipercepat dan ada akselerasi setelah pandemi berlalu.

"Kami akan mempercepat kegiatan rutin LADI setelah keadaan yang lebih baik," tegasnya.

Asian Region Virtual Exchange of Views with the WADA ini diikuti juga oleh Presiden WADA Witold Banka secara virtual. Selain itu, ada juga Wakil Presiden WADA Yang Yang serta Dirjen WADA Oliver Niggli.