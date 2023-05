Menteri BUMN Resmikan Menara Danareksa yang Dibangun dan Dikelola oleh PT PP

jpnn.com, JAKARTA - PT PP meresmikan Gedung Menara Danareksa di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta Pusat, pada Jumat (26/5).

Pembangunan Menara Danareksa yang telah dimulai sejak 2021 tersebut diresmikan langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir, yang ditandai secara simbolis melalui prosesi pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti.

Menara Danareksa ini merupakan kerja sama antara PT PP sebagai Investor, Operator sekaligus Kontraktor dengan PT Danareksa sebagai Land Lord.

Kerja sama ini merupakan kegiatan bidang usaha komersial Rental Office & Retail dengan Skema KSU (Kerja Sama Usaha) – BOT (Build Operate Transfer) selama masa konsesi 30 tahun (2022-2052).

Total Nilai Investasi adalah sebesar Rp 824 Miliar dengan Profit sharing PTPP 95% dan PT Danareksa 5% Menara Danareksa memiliki 22 lantai yang terdiri dari 21 lantai tower dan satu lantai basement yang didirikan di atas lahan seluas 9.300 meter per segi dengan Gross Building Area sebesar 55.397 meter per segi dan Semi Gross Area sebesar 36.223 meter per segi.

Dari total 22 lantai, Menara Danareksa menyediakan 17 lantai yang diperuntukkan untuk ruang perkantoran dan Retail Area yang terdapat pada lantai Ground dan Upper Ground serta podium parkir yang terdiri dari delapan lantai dengan kapasitas maksimal 400 kendaraan.

Ballroom Danareksa juga dijadikan acara konser musik, rapat, hingga pernikahan.

Dengan pencapaian tersebut, unit bisnis Menara Danareksa saat ini berhasil membukukan kinerja keuangan yang positif.