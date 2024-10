Menteri Erick Hadiri Groundbreaking Mandiri Financial Centre di PIK 2

jpnn.com, TANGERANG - Bank Mandiri melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama Mandiri Financial Centre di kawasan strategis Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Tangerang.

Kehadiran gedung baru itu sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pembangunan itu menjadi bagian dari strategi jangka panjang Bank Mandiri dalam menghadirkan solusi keuangan termodern yang adaptif terhadap kebutuhan pasar yang dinamis, sejalan dengan semangat HUT ke-26 perusahaan yang mengusung tema “Adaptif dan Solutif”.

Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi menyatakan pembangunan Mandiri Financial Center di PIK 2 merupakan bukti nyata komitmen Bank Mandiri dalam berinovasi dan merespons kebutuhan masyarakat serta pelaku bisnis.

“Gedung ini diharapkan dapat menghadirkan pengalaman one stop service yang memudahkan nasabah Bank Mandiri dan anak perusahaannya dalam mengakses layanan keuangan secara terintegrasi, sekaligus mendukung konektivitas global, memperluas peluang ekspansi bisnis, serta membuka akses terhadap investasi yang lebih luas dengan keunggulan produk dan jasa keuangan yang ditawarkan,” ujar Darmawan di Tangerang, Banten, Jumat (4/10).

Acara peletakan batu itu dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Komisaris Utama Bank Mandiri Chatib Basri, beserta jajaran Direksi dan Komisaris Bank Mandiri, jajaran direksi Agung Sedayu Group, serta jajaran Muspida Pemerintah Provinsi Banten.



Pembangunan gedung itu akan berdiri di atas lahan seluas 1,2 hektar, yang direncanakan terdiri dari dua tower dan gedung parkir, yakni tower Livin’ mencapai 21 lantai untuk digunakan sebagai perkantoran Bank Mandiri Group, dan tower Kopra mencapai 19 lantai yang seluruhnya akan dikomersialkan.

Memiliki total luas bangunan sekitar 100.000 meter persegi, kompleks perkantoran terintegrasi ini juga akan dilengkapi fasilitas penunjang, termasuk gedung parkir setinggi 12 lantai, area komersial, masjid, food court, sky bridge, sky lounge, serta area hijau yang tersebar di lantai dasar dan rooftop.

Sebagai wujud komitmen Bank Mandiri terhadap visi “Becoming Indonesia’s Sustainability Champion for A Better Future,” Mandiri Financial Center PIK 2 dirancang dengan konsep ramah lingkungan yang efisien dan berkelanjutan.