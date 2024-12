Menyambut Tahun Baru 2025, Watsons Hadirkan Promo Spesial

jpnn.com, JAKARTA - Watsons kembali menghadirkan promo spesial Watsons 1.1 New Year New Me, yang berlangsung pada 1-3 Januari 2025.

Mengawali 2025 dengan penuh semangat baru, Watsons mempersembahkan Watsons 1.1 New Year New Me, sebuah apresiasi spesial untuk pelanggan setia agar bisa memanjakan diri menjelang pergantian tahun.

Pelanggan dapat menikmati diskon hingga 60% + 5% untuk member Watsons, ekstra voucher hingga 75 ribu, flash voucher, flash sale, gratis ongkir, dan voucher deals selama periode kampanye.

“Melangkah ke tahun baru adalah momen yang tepat untuk memulai langkah baru dengan semangat menjadi versi terbaik dari diri kita. Dalam “Watsons 1.1 New Year New Me”, Watsons hadir dengan rangkaian promo spesial dalam mendukung perjalanan self-care untuk pelanggan setia agar selalu look good, do good and feel great sepanjang tahun,” ujar Lilis Mulyawati, Managing Director Watsons Indonesia.

Tidak hanya itu, live streaming dengan voucher hingga 50% serta promo dari brand favorite seperti Nivea, Blackmores, Emina, Maybelline, Wardah, Watsons Brand, Somethinc, Kahf, Glad2Glow, Skintific, Cetaphil, dan masih banyak lagi.

Setelahnya, jangan lewatkan beragam voucher menarik lewat Thank You Sale pada 4-6 Januari 2025.

Nikmati promo terbaik ini dengan mengunjungi www.watsons.co.id atau melalui aplikasi WatsonsID yang tersedia di AppStore dan PlayStore.

Untuk memberikan pengalaman terbaik, Watsons juga menawarkan kemudahan belanja melalui fitur Home Delivery Express (HDE) untuk pengiriman cepat di antar dalam waktu dua jam sampai depan pintu rumah serta Click & Collect Express (CCE) untuk pembelian online yang bisa diambil langsung di toko.