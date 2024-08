Meraih Peluang di Tengah Ketidakpastian, CFO Club Indonesia Gelar Talkshow

jpnn.com, JAKARTA - Chief Financial Officer (CFO) Club Indonesia menggelar acara 5th Year Anniversary berupa talkshow: “Becoming a Public Company: Understanding The Market and IR Best Practices”.

Bersamaan dengan acara tersebut, CFO Club Indonesia menyelenggarakan Rapat Umum Anggota (General Member Meeting), yang di antaranya pergantian pengurus CFO Club Indonesia.

Yuanita Rohali, Direktur Keuangan (CFO) PT Petromine Energy Trading diangkat menjadi President CFO Club Indonesia menggantikan Dasrul Chaniago yang telah memimpin CFO Club Indonesia sejak 2019.

Dalam susunan kepengurusan yang baru, posisi Sekretaris Jenderal ditempati oleh Alvin Christian, Direktur Keuangan Indonesia Healthcare Corporation (IHC) dan posisi Bendahara ditempati oleh Hendry, Managing Partner KAP Hendry, Ferdy & Rekan.

“CFO Club Indonesia memiliki peran penting dalam mendorong lahirnya CFO yang tidak hanya memiliki keahlian keuangan yang kuat, tetapi juga kemampuan kepemimpinan yang mampu mengarahkan perusahaan melalui perubahan dan ketidakpastian. Dalam menghadapi masa depan, CFO yang adaptif, inovatif, dan visioner akan menjadi kunci keberhasilan perusahaan dalam meraih peluang di tengah ketidakpastian," ujar Yuanita Rohali.

“Kemampuan untuk memimpin transformasi digital pun menjadi kunci kesuksesan. Untuk itu kami di CFO Club Indonesia telah banyak melakukan kolaborasi dengan beberapa technology company untuk melakukan workshop, pelatihan, kolaborasi bisnis yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para CFO di bidang technology digital," imbuh Yuanita Rohali.

Alvin Christian menuturkan CFO pun dituntut untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki sistem dan proses yang memadai untuk mematuhi semua regulasi ini, serta menjalin komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan.

"Kegagalan dalam mematuhi regulasi dapat berakibat pada denda yang signifikan dan reputasi perusahaan yang tercoreng. Kami di CFO Club Indonesia memiliki department Regulatory & Accounting Standard yang rutin meng-update para anggota kami tentang peraturan-peraturan yang baru berikut mengadakan diskusi dan seminar tentang hal ini," kata Alvin Christian.