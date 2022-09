Mie Jiwa Pagi Dukung Pelari Indonesia di New York City Marathon 2022

jpnn.com - Mie Jiwa Pagi dari brand Kobe siap memberikan dukungan penuh kepada pelari Indonesia yang akan tampil di New York City Marathon.

Mie Jiwa Pagi menggelar acara talkshow bertemakan “How to Prepare For Your 1st World Marathon Major” dalam rangka persiapan lomba lari sejauh 42 km.

Acara tersebut turut diramaikan oleh coach Agung Gantar sebagai pembicara.

Dalam acara tersebut, Agung berbagi cerita, pengalaman, dan tips dalam mempersiapkan diri sebelum berpartisipasi di event lari internasional.

Marketing & Communication Dept. Head Meylanie Tambelangi mengaku sengaja menggelar acara ini untuk memberikan inspirasi kepada sejumlah pelari.

Diharapkan dari acara ini banyak pelari yang mendapat edukasi sehingga bisa maksimal dalam menjalani perlombaan dan persiapan.

“Acara ini kami selenggarakan untuk menginspirasi lebih banyak pelari tanah air untuk berlaga di kancah internasional bergengsi, yaitu World Marathon Majors, di mana New York City Marathon merupakan salah satu dari enam ajang marathon dunia yang tergabung dalam World Marathon Majors.”

“Sejalan dengan visi dan misi dari mie sehat Jiwa Pagi yang mengusung gaya hidup sehat serta seimbang, Mie Jiwa Pagi akan melakukan sesi carbo loading untuk para pelari Indonesia yang akan dilakukan di Warkop NYC pada 3 dan 4 November 2022,” pungkas Meylanie