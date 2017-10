Mike Lewis Didesak Anak untuk Segera Menikah Lagi

jpnn.com, JAKARTA - Menyandang status duda sejak 5 tahun lalu, memang bukan waktu yang singkat bagi aktor sekaligus presenter Mike Lewis.

Beruntung dia memiliki sosok Kenzou Leon Bleszynski, buah hati dari pernikahannya dengan Tamara Bleszynski.

Saat ini, Kenzou sudah mulai besar. Bahkan, dia mengatakan bahwa Kenzou sudah mulai mendesaknya untuk segera menikah kembali.

Pria kelahiran 22 Oktober 1981 itu sering ditanya oleh putra semata wayangnya itu mengenai ibu baru.

"Ya (Kenzou sering bertanya soal kenapa Mike Lewis nggak menikah lagi). Yes, tapi ya (Kenzou) diam saja," kata Mike saat ditemui di Senopati, Jakarta Selatan.

Hingga kini, lanjut Mike, dia masih berusaha mencarikan ibu baru untuk Kenzou. "Oh aku sampai sekarang masih cari stepmother untuk dia (Kenzou)," tukasnya.

Sayang, Mike enggan bercerita soal perempuan yang kini dekat dengannya.

"Everyone knows i was dekat with someone. Now I dont know what's going on," kata Mike.